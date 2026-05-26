Режиссер заявил, что именно глава Кремля может "закончить уже эту бойню", однако так и не назвал войну войной. Но уже вскоре после этого депутат Государственной думы России Андрей Луговой заявил, что Звягинцева следует наказать.

Советуем Что вы не знали об актерах легендарного "Поймать Кайдаша": интересные факты о звездах сериала

В России хотят судить режиссера Андрея Звягинцева: что известно?

Причиной того, что у россиян истерика, стала речь Звягинцева на сцене Каннского кинофестиваля. Российский режиссер обратился к диктатору Путину, что вызвало возмущение у части российского общества.

В частности, депутат Госдумы России Андрей Луговой заявил, что Звягинцев "торгует родиной", а его победу на фестивале назвал "европейской блестящей медалькой за ненависть к русским". По словам Лугового, внесение режиссера в перечень иноагентов является слишком мягким наказанием. Он считает, что Звягинцев должен понести более жесткую ответственность за свои так называемые "грехи".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Депутат назвал действия режиссера "предательством" и предположил, что за такую речь ему якобы могли заплатить "спонсоры".

Что известно о речи Звягинцева на Каннском кинофестивале?

На Каннском кинофестивале 2026 года Гран-при вручили российскому режиссеру Андрею Звягинцеву. Со сцены международного кинофестиваля он обратился к Путину.

Перед аудиторией режиссер выступал на русском языке, отметив, что хочет, чтобы его слова дошли до Путина.

Единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого,

– заявил Звягинцев.

Выступление Звягинцева на сцене Каннского кинофестиваля: видео онлайн

В то же время стоит заметить, что так называемый "хороший русский" не назвал войну войной. Он продолжает говорить на русском языке и не выражает прямой поддержки Украине, хотя имеет для этого все возможности. Звягинцев уже давно не проживает в стране-агрессоре.

На фестивале он получил награду за фильм "Минотавр".