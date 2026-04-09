За даними правоохоронців, її діяльність призвела не лише до смерті Перрі, а й до інших випадків передозування. Жінка визнала провину і покаялася, повідомляє видання BBC News.

На скільки засудили жінку, яка продала Меттью Перрі смертельну дозу кетаміну?

Санга, відома як "Королева кетаміну", отримала 15 років ув'язнення за розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті людей. Протягом багатьох років вона незаконно продавала заборонені речовини заможним клієнтам. Ще з 2019 року вона організувала в своєму будинку так званий центр продажу наркотиків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки флаконів кетаміну, тисячі таблеток та інші заборонені речовини. Це не перший випадок смерті через наркотики, пов'язані з Сангою. У 2019 році помер інший чоловік – Коді Маклорі. Саме тому жінка отримала суворе покарання.

Вона визнала свою провину та покаялася, підкресливши, що її діяльність зруйнувала життя людей. Про це писало видання BBC. Деякі адвокати просили про м'якший вирок, зазначаючи відсутність кримінального минулого та співпрацю зі слідством.

