За словами письменниці, зйомки другого сезону розпочалися без її згоди та виходять за межі прав, наданих знімальній команді під час роботи над першою частиною. Детальніше про цей конфлікт ми розповідали раніше в матеріалі за посиланням. Наразі ж виданню ОBOZ.UA стало відомо, чи дійшла ця справа до суду.

Чи дійшов скандал Гурницької з командою "Кави з кардамоном" до суду?

Головна акторка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк розповіла, як глядачі відреагували на продовження проєкту, а також прокоментувала конфлікт із письменницею Наталією Гурницькою.

За її словами, серіал отримує дуже хороші відгуки: частині глядачів більше до вподоби перший сезон, іншим – другий, і це, на її думку, цілком природно. Вона зазначила, що глядачі вже перестали жити очікуваннями героїв із першого сезону та сприйняли нову історію такою, якою вона є.

Коментуючи ситуацію з Наталією Гурницькою, акторка сказала, що письменниця публічно озвучує свої претензії, однак у юридичну площину конфлікт не перейшов.

Серіал уже кілька місяців доступний на платформі Київстар ТБ, але жодних судових позовів подано не було. Натомість дискусія триває переважно в соцмережах. Я періодично бачу ці дописи, пані Наталія активно пише всюди, де тільки може, і, чесно кажучи, я вже до цього звикла,

– ділиться Олена.

Акторка зауважила, що команда намагалася налагодити співпрацю з письменницею ще до початку зйомок другого сезону, однак Наталія Гурницька, за її словами, обрала інший шлях.

Чи буде 3-й сезон "Кави з кардамоном"?

Олена Лавренюк сказала, що попит на третій сезон серед глядачів дійсно є. Однак реалізація такого проєкту потребує значних фінансових ресурсів.

За її словами, така можливість теоретично існує, однак наразі до цього питання не повертаються, адже другий сезон має завершену історію з фіналом.

