По словам писательницы, съемки второго сезона начались без ее согласия и выходят за пределы прав, предоставленных съемочной команде во время работы над первой частью. Подробнее об этом конфликте мы рассказывали ранее в материале по ссылке. Сейчас же изданию ОBOZ.UA стало известно, дошло ли это дело до суда.

Дошел ли скандал Гурницкой с командой "Кофе с кардамоном" до суда?

Главная актриса сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк рассказала, как зрители отреагировали на продолжение проекта, а также прокомментировала конфликт с писательницей Натальей Гурницкой.

По ее словам, сериал получает очень хорошие отзывы: части зрителей больше нравится первый сезон, другим – второй, и это, по ее мнению, вполне естественно. Она отметила, что зрители уже перестали жить ожиданиями героев из первого сезона и восприняли новую историю такой, какой она есть.

Комментируя ситуацию с Натальей Гурницкой, актриса сказала, что писательница публично озвучивает свои претензии, однако в юридическую плоскость конфликт не перешел.

Сериал уже несколько месяцев доступен на платформе Киевстар ТВ, но никаких судебных исков подано не было. Зато дискуссия продолжается преимущественно в соцсетях. Я периодически вижу эти сообщения, госпожа Наталья активно пишет везде, где только может, и, честно говоря, я уже к этому привыкла,

– делится Елена.

Актриса отметила, что команда пыталась наладить сотрудничество с писательницей еще до начала съемок второго сезона, однако Наталья Гурницкая, по ее словам, выбрала другой путь.

Будет ли 3-й сезон "Кофе с кардамоном"?

Елена Лавренюк сказала, что спрос на третий сезон среди зрителей действительно есть. Однако реализация такого проекта требует значительных финансовых ресурсов.

По ее словам, такая возможность теоретически существует, однако пока к этому вопросу не возвращаются, ведь второй сезон имеет завершенную историю с финалом.

Коротко о конфликте Натальи Гурницкой с командой "Кофе с кардамоном"