Актриса вслед за Мэттом Лебланом опубликовала пост в инстаграм, где призналась, что очень скучает по Мэттью. Кортни играла в сериале любимую девушку Чендлера Бинга и поблагодарила покойного Перри за время, проведенное вместе и поделилась одним из любимых моментов.

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Кортни Кокс почтила память Мэттью Перри

Актриса опубликовала любимую сцену из финала четвертого сезона Друзей. В серии под названием "Эпизод со свадьбой Росса" герои Моника и Чендлер вместе просыпаются в постели.

Когда вы работаете с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. Пока это один из моих любимых. Немного предыстории: Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом истории любви. В этой сцене перед началом съемок он прошептал мне смешную фразу. Он часто так поступал. Он был веселым и добрым,

– написала Кокс под видео.

Актриса признается, с таким человеком, каким был Мэттью не бывает скучно никогда, а все особые общие моменты навсегда сохранятся в памяти, как лучшие воспоминания из "Друзей".

Мэтью Перри умер 28 октября