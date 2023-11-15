Актриса вслед за Мэттом Лебланом опубликовала пост в инстаграм, где призналась, что очень скучает по Мэттью. Кортни играла в сериале любимую девушку Чендлера Бинга и поблагодарила покойного Перри за время, проведенное вместе и поделилась одним из любимых моментов.
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Кортни Кокс почтила память Мэттью Перри
Актриса опубликовала любимую сцену из финала четвертого сезона Друзей. В серии под названием "Эпизод со свадьбой Росса" герои Моника и Чендлер вместе просыпаются в постели.
Когда вы работаете с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. Пока это один из моих любимых. Немного предыстории: Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом истории любви. В этой сцене перед началом съемок он прошептал мне смешную фразу. Он часто так поступал. Он был веселым и добрым,
– написала Кокс под видео.
Актриса признается, с таким человеком, каким был Мэттью не бывает скучно никогда, а все особые общие моменты навсегда сохранятся в памяти, как лучшие воспоминания из "Друзей".
Мэтью Перри умер 28 октября
- Актеру было 54 года;
- Японский ассистент, по имени Кенни Ивамас жил вместе с Перри и именно он обнаружил его тело в джакузи;
- Последний тест на наркотики показал, что в крови звезды сериала "Друзья" не были обнаружены следы наркотических веществ;
- Следователи обнаружили в доме Перри лекарства, требующее рецепта, однако все они были правильно обозначены и хранились вместе с другими медикаментами;
- В преддверии смерти звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи, на том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни;
- Бывшая девушка Мэттью считает, что он мог умер все-таки из-за наркотиков, потому что знает, что актер умел удачно скрывать, когда он их употреблял.