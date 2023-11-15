Акторка слідом за Меттом Лебланом опублікувала пост в інстаграм, де зізналась, що дуже сумує за Меттью. Кортні грала у серіалі кохану дівчину Чендлера Бінга, тож подякувала покійному Перрі за час, проведений разом та поділилась одним із улюблених моментів.

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Кортні Кокс вшанувала пам'ять Меттью Перрі

Акторка опублікувала улюблену сцену з фіналу четвертого сезону Друзів. У серії під назвою "Епізод із весіллям Росса" герої Моніка та Чендлер разом прокидаються у ліжку.

Коли ви працюєте з кимось так тісно, як я працювала з Меттью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися. Наразі це один з моїх найулюбленіших. Трохи передісторії: Чендлер і Моніка мали провести одну ніч у Лондоні. Але завдяки реакції глядачів це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені перед початком зйомок він прошепотів мені смішну фразу. Він часто так робив. Він був веселим і добрим,

– написала Кокс під відео.

Акторка зізнається, з такою людиною, якою був Меттью не буває скучно ніколи, а усі особливі спільні моменти назавжди збережуться в пам'яті, як найкращі спогади з "Друзів".

Меттью Перрі помер 28 жовтня