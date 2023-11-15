Акторка слідом за Меттом Лебланом опублікувала пост в інстаграм, де зізналась, що дуже сумує за Меттью. Кортні грала у серіалі кохану дівчину Чендлера Бінга, тож подякувала покійному Перрі за час, проведений разом та поділилась одним із улюблених моментів.
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Кортні Кокс вшанувала пам'ять Меттью Перрі
Акторка опублікувала улюблену сцену з фіналу четвертого сезону Друзів. У серії під назвою "Епізод із весіллям Росса" герої Моніка та Чендлер разом прокидаються у ліжку.
Коли ви працюєте з кимось так тісно, як я працювала з Меттью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися. Наразі це один з моїх найулюбленіших. Трохи передісторії: Чендлер і Моніка мали провести одну ніч у Лондоні. Але завдяки реакції глядачів це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені перед початком зйомок він прошепотів мені смішну фразу. Він часто так робив. Він був веселим і добрим,
– написала Кокс під відео.
Акторка зізнається, з такою людиною, якою був Меттью не буває скучно ніколи, а усі особливі спільні моменти назавжди збережуться в пам'яті, як найкращі спогади з "Друзів".
Меттью Перрі помер 28 жовтня
- Актору було 54 роки;
- Японський асистент, на імʼя Кенні Івамаса жив разом із Перрі й саме він виявив його тіло в джакузі;
- Останній тест на наркотики показав, що в крові зірки серіалу "Друзі" не було виявлено слідів наркотичних речовин;
- Слідчі виявили в будинку Перрі ліки, які вимагають рецепта, проте всі вони були правильно позначені та зберігалися разом з іншими медикаментами;
- Напередодні смерті зірка культового серіалу "Друзі" поділився знімком, на якому він відпочиває в джакузі, на тому самому місці, де за кілька днів його тіло знайшли без ознак життя;
- Колишня дівчина Меттью вважає, що він міг помер все-таки через наркотики, бо знає, що актор вмів вдало приховувати, коли він їх вживав.