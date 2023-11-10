Новые подробности смерти: с кем жил Мэттью Перри и кто нашел его тело

28 октября скончался любимый актер миллионов, сыгравший роль Чендлера в сериале "Друзья". Многие детали о смерти актера выясняются до сих пор.

В частности, стало известно, с кем проживал Мэтью Перри и кто нашел его тело. Об этом читайте в материале.

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Тело Мэттью Перри нашел его ассистент

Японский ассистент, по имени Кенни Ивамаса, жил вместе с Перри в арендованном им доме на склоне холма с видом на Беверли-Хиллз и океан. Ивамас помогал управлять делами Перри более 25 лет.

Я преуспеваю в хаотических ситуациях, требующих порядка. Я сдержан, лоялен и уважаю абсолютную конфиденциальность. Люблю дедлайны, контракты, расставлять точки над "i" и решать головоломные ситуации и проекты,

– написано в профиле ассистента.

Ивамаса отказался давать комментарии для прессы, однако владелец дома, где проживал Мэттью, отметил, что японский партнер был тем лицом, которое "проживало вместе с Перри, следило за ним и ухаживало за домом".



Мэттью Перри с ассистентом / Daily Mail

У Мэттью Перри была еще одна ассистентка, имя которой Бриана Бранкато. Она работала с актером в течение семи лет, однако, всего несколько месяцев назад, 34-летняя женщина решила уволиться, чтобы начать работу личным тренером.

Что известно о смерти Мэттью Перри