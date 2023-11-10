В частности, стало известно, с кем проживал Мэтью Перри и кто нашел его тело. Об этом читайте в материале.
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Тело Мэттью Перри нашел его ассистент
Японский ассистент, по имени Кенни Ивамаса, жил вместе с Перри в арендованном им доме на склоне холма с видом на Беверли-Хиллз и океан. Ивамас помогал управлять делами Перри более 25 лет.
Я преуспеваю в хаотических ситуациях, требующих порядка. Я сдержан, лоялен и уважаю абсолютную конфиденциальность. Люблю дедлайны, контракты, расставлять точки над "i" и решать головоломные ситуации и проекты,
– написано в профиле ассистента.
Ивамаса отказался давать комментарии для прессы, однако владелец дома, где проживал Мэттью, отметил, что японский партнер был тем лицом, которое "проживало вместе с Перри, следило за ним и ухаживало за домом".
Мэттью Перри с ассистентом / Daily Mail
У Мэттью Перри была еще одна ассистентка, имя которой Бриана Бранкато. Она работала с актером в течение семи лет, однако, всего несколько месяцев назад, 34-летняя женщина решила уволиться, чтобы начать работу личным тренером.
Что известно о смерти Мэттью Перри
- Мэттью Перри скончался в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе 28 октября;
- Последний тест на наркотики показал, что в крови звезды сериала "Друзья" не были обнаружены следы наркотических веществ;
- Следователи обнаружили в доме Перри лекарство, требующее рецепта, однако все они были правильно обозначены и хранились вместе с другими медикаментами;
- В преддверии смерти звезда культового сериала "Друзья" поделился снимком, на котором он отдыхает в джакузи, на том самом месте, где через несколько дней его тело обнаружили без признаков жизни.