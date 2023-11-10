Зокрема, стало відомо, з ким проживав Меттью Перрі та хто знайшов його тіло. Про це читайте в матеріалі.

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Тіло Меттью Перрі знайшов його асистент

Японський асистент, на імʼя Кенні Івамаса жив разом із Перрі в орендованому ним будинку на схилі пагорба з видом на Беверлі-Хіллз та океан. Івамаса допомагав керувати справами Перрі понад 25 років.

Я процвітаю в хаотичних ситуаціях, які вимагають порядку. Я стриманий, лояльний і поважаю абсолютну конфіденційність. Люблю дедлайни, контракти, розставляти крапки над "і" і вирішувати головоломні ситуації та проєкти,

– написано в профілі асистента.

Івамаса відмовився давати коментарі для преси, проте власник будинку, де проживав Меттью, зазначив, що японський партнер був тією особою, яка "проживала разом із Перрі, слідкувала за ним та доглядала за будинком".



Меттью Перрі з асистентом / Daily Mail

У Меттью Перрі була ще одна асистентка, ім'я якої Бріана Бранкато. Вона працювала з актором протягом семи років, проте, лише кілька місяців тому, 34-річна жінка вирішила звільнитися, щоб розпочати роботу особистим тренером.

Що відомо про смерть Меттью Перрі