В смерти Мэттью Перри обвинили пятерых человек: кто они
Источник:BBC
Расследование относительно смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри продолжается. Полиция выдвинула обвинения пяти лицам –и вот, что о них известно.
Расследование, длящееся уже несколько месяцев, помогло разоблачить подпольную преступную сеть поставщиков наркотиков, в частности большого количества кетамина.
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Прокурор сообщил, что обвиняемые "воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться". Они знали, что рискуют, но все равно сделали это. Трое подсудимых уже признали свою вину.
Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября. Его смерть вызвало острое воздействие кетамина, высокую концентрацию которого обнаружили в крови. Кетамин – это мощный анестетик, используемый для лечения депрессии, тревожности и боли.
Что известно о подозреваемых
В список подозреваемых, которым выдвинули обвинения, входят двое врачей, помощник актера и так называемая "королева кетамина". Эти люди могли поставлять Мэттью Перри большое количество вещества, что привело к передозировке.
- 42-летний врач Сальвадор Пласенсия обвиняется в сговоре с целью распространения кетамина и фальсификации документов. По данным суда, он использовал шифр для обмена информацией. Врач не признает свою вину.
- 41-летняя Джасвин Сангха – "королева кетамина", которая продает наркотики. Ее возможный приговор – от 10 лет до пожизненного заключения за хранение и распространение кетамина.
- 59-летний Кеннет Ивамаса – личный помощник актера, который нашел его тело в доме. Чтобы получить кетамин, он общался с другими обвиняемыми на закодированном языке. Он признал себя виновным по одному пункту. Кеннет признался, что в день смерти Перри сделал ему несколько инъекций вещества.
- 54-летний врач Марк Чавес продал кетамин Мэттью Перри, выписав мошеннический рецепт. Мужчина признал вину.
- 54-летний Эрик Флеминг – друг Мэттью Перри. Он держал связь с другим его ассистентом и продал наркотики. По данным суда, для покойного актера он доставил 50 флаконов кетамина за 4 дня до его смерти.