В смерти Мэттью Перри обвинили пятерых человек: кто они

Расследование относительно смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри продолжается. Полиция выдвинула обвинения пяти лицам –и вот, что о них известно.

Расследование, длящееся уже несколько месяцев, помогло разоблачить подпольную преступную сеть поставщиков наркотиков, в частности большого количества кетамина.

К теме По меньшей мере один врач: правоохранители арестовали подозреваемых в смерти Мэттью Перри

Прокурор сообщил, что обвиняемые "воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться". Они знали, что рискуют, но все равно сделали это. Трое подсудимых уже признали свою вину.

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября. Его смерть вызвало острое воздействие кетамина, высокую концентрацию которого обнаружили в крови. Кетамин – это мощный анестетик, используемый для лечения депрессии, тревожности и боли.

Что известно о подозреваемых

В список подозреваемых, которым выдвинули обвинения, входят двое врачей, помощник актера и так называемая "королева кетамина". Эти люди могли поставлять Мэттью Перри большое количество вещества, что привело к передозировке.