Розслідування, що триває вже кілька місяців, допомогло викрити підпільну злочинну мережу постачальників наркотиків, зокрема великої кількості кетаміну.

До теми Щонайменше один лікар: правоохоронці заарештували підозрюваних у смерті Меттью Перрі

Прокурор повідомив, що звинувачені "скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися". Вони знали, що ризикують, але однаково зробили це. Троє підсудних вже визнали свою провину.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня. Його смерть спричинив гострий вплив кетаміну, високу концентрацію якого виявили у крові. Кетамін – це потужний анестетик, що використовують для лікування депресії, тривожності й болю.

Що відомо про підозрюваних

До списку підозрюваних, яким висунули звинувачення, входять двоє лікарів, помічник актора і так звана "королева кетаміну". Ці люди могли постачати Меттью Перрі велику кількість речовини, що призвело до передозування.