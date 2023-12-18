Кэти Эдвардс призналась, что после того, как она увидела отчет о причины смерти Мэттью, у нее возникло много вопросов, ответы на которые могут предоставить врачи звезды.

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Бывшая девушка Мэттью Перри просит провести расследование против врачей актера

Кэти Эдвардс сказала, что кетамин недоступен для покупки прямо на улице, но к нему имеет доступ медицинский персонал. Она отметила, что понимает, как Мэттью Перри мыслил, принимая это лекарство. Он не рассматривал прием кетамина как употребление наркотиков, поскольку это было назначено врачами. Впрочем, Эдвардс считает, что именно терапия этим препаратом может быть фактором, подтолкнувшим актера к употреблению наркотиков вне больницы.

Предварительно судмедэксперт отмечал, что Мэттью Перри оставался трезвым в течение 19 месяцев. В его организме не было обнаружено никаких следов героина, кокаина, метамфетамина или фентанила. Но Эдвардс сказала, что так, как Мэттью любил пробовать что-то новое из веществ, кетамин мог стать для актера новым развлечением.

Для чего Мэттью Перри принимал кетамин

Путем инфузий препарата Мэттью Перри пробовал преодолеть депрессию. Согласно отчету, к моменту его смерти в его организме было так же много кетамина, как и у пациента, находившегося в больнице под общим наркозом. Неизвестно, был ли препарат приобретен по рецепту.

Мэтью Перри умер 28 октября: причины смерти

Смерть знаменитости была определена несколькими факторами, такими, как утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина, используемое для лечения опиоидного расстройства. По заключению судебного эксперта, смерть Мэттью Перри охарактеризована как несчастный случай.

Предполагают, что Мэттью предсказал свою гибель. В преддверии трагического события звезда культового сериала "Друзья" опубликовал снимок, на котором отдыхает в джакузи, тем самым местом, где несколько дней спустя его тело было обнаружено без признаков жизни.