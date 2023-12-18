Кеті Едвардс зізналась, що після того, як вона побачила причини смерті Меттью, у неї виникло багато запитань, відповіді на які можуть надати лікарі зірки.

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Колишня дівчина Меттью Перрі просить провести розслідування проти лікарів актора

Кеті Едвардс сказала, що кетамін є недоступним для покупки просто на вулиці, але до нього має доступ медичний персонал. Вона зазначила, що розуміє, як Меттью Перрі мислив, приймаючи ці ліки. Він не розглядав приймання кетаміну як вживання наркотиків, оскільки це було призначено лікарями. Утім, Едвардс вважає, що саме терапія цим препаратом може бути чинником, що підштовхнула актора до вживання наркотиків поза лікарнею.

Попередньо судмедексперт зазначав, що Меттью Перрі залишався тверезим протягом 19 місяців. У його організмі не було виявлено жодних слідів героїну, кокаїну, метамфетаміну або фентанілу. Але Едвардс сказала, що так, як Меттью любив пробувати щось нове з речовин, кетамін міг стати для актора новою розвагою.

Для чого Меттью Перрі приймав кетамін

Шляхом інфузій препарату, Меттью Перрі пробував подолати депресію. Згідно зі звітом, на момент його смерті в його організмі було так само багато кетаміну, як і у пацієнта, який перебував в лікарні під загальним наркозом. Невідомо, чи був препарат придбаний за рецептом.

Меттью Перрі помер 28 жовтня: причини смерті

Смерть знаменитості була визначена декількома факторами, такими як утоплення, ішемічна хвороба серця і вплив бупренорфіну, що використовується для лікування опіоїдного розладу. За висновком судового експерта, смерть Меттью Перрі охарактеризована як нещасний випадок.

Припускають, що Меттью передбачив свою загибель. Напередодні трагічної події зірка культового серіалу "Друзі" опублікував знімок, на якому відпочиває в джакузі, тим самим місцем, де кілька днів потому його тіло було виявлено без ознак життя.