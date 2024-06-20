Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри могли убить: "Причастная знаменитость"

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в октябре 2023 года из-за острого воздействия кетамина. Однако, теперь стало известно, что к смерти актера причастна его звездная подруга.

У женщины уже изъяли личные вещи, в частности и технику. Впрочем, имя знаменитости остается в тайне.

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Она наняла адвокатов и поговорила с представителями правоохранительных органов с момента обыска ее дома. В то же время полиция предположила, что подруга Перри могла употреблять вещества вместе с ним накануне его смерти. Правда, остатков препаратов в доме Мэттью так и не нашли.

Она молчит по поводу сложившейся ситуации. Но следователи должны были что-то знать, чтобы получить ордер и появиться с обыском в таком виде,

– сообщил инсайдер.

Как оказалось позже, личность женщины уже не является загадкой для американских журналистов. Однако, те отказываются ее раскрыть из-за "деликатности расследования". В то же время знаменитость отрицает свою причастность к трагической гибели актера.

Инсайдер также отметил, что звезды познакомились в реабилитационном центре борьбы с наркозависимостью. Там знаменитости подружились и вместе прекратили употребление веществ. Впрочем, пока психологическое состояние женщины – не стабильное. Как отметил инсайдер, длительное расследование дела и суды могут "выбить ее из колеи".

Смерть Мэттью Перри: что известно