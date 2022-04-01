Джим Керри поделился, что сделал достаточно в киноиндустрии и готов уйти на пенсию. Он стремится заняться своей хобби и духовной жизнью.

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Джим Керри заявил о завершении карьеры

В интервью актер сказал журналистке, чего, по его словам, не скажет ни одна знаменитость.

"Мне достаточно. Я сделал достаточно. Я ухожу на пенсию",

– сообщил Керри.

"И я говорю довольно серьезно, – продолжил Джим. – Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь. Я мог бы продолжить путь сейчас, но я делаю перерыв".

В то же время актеру очень нравится покой, он любит рисовать на холсте и сейчас стремится уделить время своей духовной жизни.

Джим Керри заявил о завершении карьеры: смотрите видео

Что известно о карьере Джима Кэрри

Джим Керри родился 17 января 1962 в Канаде. Дома он часто показывал своим близким пародийные сценки, чтобы всех в семье развеселить.

Сначала Джим исполнял второстепенные или эпизодические роли. В 1985 году мужчине все же удалось получить свою первую главную роль в кинокартине "Однажды укушен" .

В 1993 году актер снимался в фильме "Эйс Вентура: розыск домашних животных" , где исполнил главную роль и выступил сценаристом киноленты. Показы в кинотеатрах были достаточно успешными. Прокат собрал около 100 миллионов долларов.

Керри не останавливался, и в последующих годах снялся еще в нескольких фильмах, которые сделали его популярными и стали центральными в актерской карьере. В частности, это фильмы "Маска", "Глупый и еще глупее" .

За последние 5 лет любимый комедийный актер принял участие в таких проектах: "Шучу", "Робин Уильямс: Загляни в мою душу", "Еж Соник", "Субботний вечер в прямом эфире" и другие.