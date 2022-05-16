Måneskin на сцене Евровидения-2022 исполнил саундтрек к фильму об Элвисе Пресли

Итальянская рок-группа Måneskin приняла участие в создании саундтрека к байопику об Элвисе Пресли. Куплет песни они исполнили на сцене Евровидения-2022.

В этом году на Каннском кинофестивале состоится премьера фильма об Элвисе Пресли, получившем название "Элвис". Режиссером фильма стал знаменитый Баз Лурманн, известный экранизацией "Великого Гэтсби", сообщает 24 канал.

Читайте также В память о режиссёре: в программу Канн добавили фильм Кведаравичюса, которого убили россияне

Måneskin на сцене Евровидения-2022 исполнил саундтрек к "Элвису"

Коллектив исполнил кавер на кантри-балладу Элвиса Пресли "If I Can Dream" в 1968 году. В тексте сингла есть цитаты из выступлений Мартина Лютера Кинга.

Мы почувствовали огромную связь (с Элвисом, – Кино 24) и решили не упускать случая поработать с ним. Мы действительно гордимся тем, что сделали, и теперь нам не терпится увидеть результат (в фильме, – Кино 24),

– заявил солист коллектива Дамьяно Давид.

Måneskin на сцене Евровидения-2022: слушайте отрывок саундтрека в "Элвис"

Напомним, победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Итальянскую группу Måneskin отреагировали на результаты Евровидения-2022. Они подчеркнули, что победа украинцев заслужена и символизирует значительно больше, чем просто статус. Они добавили, что даже в трудные времена музыка является светом.

Да, Украина! Kalush Orchestra. Это значит даже больше, чем заслуженная победа. В темные времена музыка всегда способна принести свет и заставить каждого чувствовать себя поближе. Спасибо,

– написали Måneskin.

К теме Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Фильм об Элвисе Пресли: что стоит знать

Кинолента расскажет зрителям о нелегком пути Элвиса Пресли к мировой славе, а также о 20-летних отношениях с таинственным менеджером Томом Паркером, в роль которого в фильме превратился Том Генкс. Как сообщила пресс-служба фильма, особое место в байопике занимает Присцила Пресли (Оливия Деджонг), которая была женой Элвиса и одним из самых влиятельных людей в его жизни.

Официальный трейлер дает возможность взглянуть на постмодернистский подход Лурманна к жизни короля рок-н-ролла. Однако, в центре сюжета "Элвиса", по словам режиссера, будет не только легендарная звезда, но и человек, наиболее причастный к этой истории – его менеджер Том.

Судя по ролику, нам будет интересно наблюдать за Томом Генксом, хоть и сами события в ролике немного хаотичны, не дают четкой информации о сюжетной линии. Хотя нам известно, что фильм расскажет о жизни Элвиса.

"Элвис" 2022: смотрите украинский трейлер