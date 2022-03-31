На странице в инстаграме она перечислила организации, куда можно пожертвовать деньги. Свое сообщение Порман дополнила известной иллюстрацией американской художницы Мони Шефер Эдвардс, чьи проекты публиковали The Rolling Stones и Newsweek.

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Натали Портман призвала поддерживать украинцев финансово

Мое сердце с народом Украины и теми, кто занимается и помогает беженцам. Ниже я перечислю некоторые ресурсы, чтобы вы могли присоединиться к помощи нуждающимся в вашей поддержке,

– отметила Натали Портман.

Вот ресурсы, о которых упомянула Натали Портман:

@wckitchen работает в Украине, Польше, Румынии, Молдове и Венгрии – предоставляют свежую еду беженцам, а также находящимся в бомбоубежищах в Киеве (wck.org);

@careorg предоставляет женщинам и семьям гигиенические наборы, подгузники, спальные мешки, еду, воду и психосоциальную поддержку (www.care.org);

@sunflowerofpeace раздает рюкзаки первой помощи парамедикам и врачам на передовой, лекарства и медицинские инструменты (www.sunflowerofpeace.com);

рюкзаки первой помощи @rescueorg оказывает неотложную поддержку и медицинскую помощь переселенцам в Польше (rescue.org).