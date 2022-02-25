"Мое сердце разрывается", – Джаред Лето обратился к своим друзьям и семье в Украине

25 февраля 2022 , 13:07
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Инстаграм Джареда Лето

Американский актер и музыкант Джаред Лето выразил поддержку Украине у себя в инстаграме. В частности, он обратился к своим друзьям, семье и подчеркнул, чтобы украинский народ берег себя насколько это возможно.

Украинцы, весь цивилизованный мир вместе с нами. Мировые знаменитости не перестают выражать поддержку и призывают бороться с агрессором.

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Джаред Лето поддержал украинцев

Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается от того, что этот конфликт обострился таким сокрушительным способом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно,
– поддержал украинцев Джаред Лето.

Актер надеется, что мир воцарится и, в конце концов, найдут ненасильственное решение.

Какие мировые звезды уже поддержали Украину

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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Автор: Наталія Гулій