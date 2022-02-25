"Мое сердце разрывается", – Джаред Лето обратился к своим друзьям и семье в Украине

Американский актер и музыкант Джаред Лето выразил поддержку Украине у себя в инстаграме. В частности, он обратился к своим друзьям, семье и подчеркнул, чтобы украинский народ берег себя насколько это возможно.

Украинцы, весь цивилизованный мир вместе с нами. Мировые знаменитости не перестают выражать поддержку и призывают бороться с агрессором.

Если вы еще не видели Арнольд Шварценеггер поддержал Украину: "Разделяю ваше горе и надежду на мир"

Джаред Лето поддержал украинцев

Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается от того, что этот конфликт обострился таким сокрушительным способом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно,

– поддержал украинцев Джаред Лето.

Актер надеется, что мир воцарится и, в конце концов, найдут ненасильственное решение.

Какие мировые звезды уже поддержали Украину

В защиту нашего государства выступила американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Она призвала выходить на митинг против России в Нью-Йорке, к которому она сама присоединилась.

Писатель Стивен Кинг также выступил против российской агрессии.

Актер Арнольд Шварценеггер подчеркнул, что разделяет горе украинцев и надежду на мир.

Анджелина Джоли подчеркнула, что молится за людей нашего государства.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.