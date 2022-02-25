"Мое сердце разрывается", – Джаред Лето обратился к своим друзьям и семье в Украине
Источник:Инстаграм Джареда Лето
Американский актер и музыкант Джаред Лето выразил поддержку Украине у себя в инстаграме. В частности, он обратился к своим друзьям, семье и подчеркнул, чтобы украинский народ берег себя насколько это возможно.
Украинцы, весь цивилизованный мир вместе с нами. Мировые знаменитости не перестают выражать поддержку и призывают бороться с агрессором.
Если вы еще не видели Арнольд Шварценеггер поддержал Украину: "Разделяю ваше горе и надежду на мир"
Джаред Лето поддержал украинцев
Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается от того, что этот конфликт обострился таким сокрушительным способом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно,
– поддержал украинцев Джаред Лето.
Актер надеется, что мир воцарится и, в конце концов, найдут ненасильственное решение.
Какие мировые звезды уже поддержали Украину
- В защиту нашего государства выступила американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Она призвала выходить на митинг против России в Нью-Йорке, к которому она сама присоединилась.
- Писатель Стивен Кинг также выступил против российской агрессии.
- Актер Арнольд Шварценеггер подчеркнул, что разделяет горе украинцев и надежду на мир.
- Анджелина Джоли подчеркнула, что молится за людей нашего государства.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!