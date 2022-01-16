Что известно о продолжении Аквамена

Ван снял первого "Аквамена" в 2018 году – лента имела немалый успех и собрала 1,1 миллиарда долларов во всем мире. В сиквеле Момоа снова играет главного героя Аквамена. Другие актеры также вернулись в свои предыдущие роли.

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В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло много времени, и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений.

Празднование завершения съемок

В новом посте в своем инстаграме Ван поделился новостью о завершении съемочного процесса. Режиссер поблагодарил актеров и съемочную группу за их работу над фильмом, отметив, что 95 процентов были сняты в Великобритании.

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Джеймс Ван, Джейсон Момоа и Патрик Уилсон / Фото creepypuppet

Теперь "Аквамен и потерянное королевство" переходит к пост-продакшну.

Оригинальный текст публикации Джейса Вана:

И наконец фото последнего дня #Aquaman2 в Малибу с двумя джентльменами @prideofgypsies @thereelpatrickwilson. Да, мы очень сильно промокли на этом шоу.

ТЫСЯЧА СПАСИБО всей невероятной команде, которая так усердно и неустанно работала над этой картиной. Особенно британская часть, где мы сняли 95% фильма. Действительно, одни из лучших мастеров и специалистов, с которыми мне посчастливилось работать. И большой привет удивительным гавайским и лос-анджелесским подразделениям.

Нам еще предстоит пройти очень длинный путь, прежде чем лента окончательно будет готова, но мне не терпится поделиться этим небольшим фильмом со всеми вами.