Що відомо про продовження Аквамена

Ван зняв першого "Аквамена" у 2018 році – стрічка мала чималий успіх та зібрав 1,1 мільярда доларів у всьому світі. У сіквелі Момоа знову грає головного героя Аквамена. Інші актори також повернуоллися до свої попередніх ролей.

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У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

Святкування завершення зйомок

У новому пості в своєму інстаграмі Ван поділився новиною про завершення знімального процесу. Режисер подякував акторам і знімальній групі за їхню роботу над фільмом, зазначивши, що 95 відсотків його було знято у Великій Британії.

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Джеймс Ван, Джейсон Момоа та Патрік Вілсон / Фото creepypuppet

Тепер "Аквамен і загублене королівство" переходить до пост-продакшну.

Оригінальний текст публікації Джейса Вана:

І нарешті фото останнього дня #Aquaman2 в Малібу з цими двома джентльменами @prideofgypsies @thereelpatrickwilson.Так, ми дуже сильно промокли на цьому шоу.

ТИСЯЧА ДЯКУЮ всій неймовірній команді, яка так старанно і невпинно працювала над цією картиною. Особливо британська частина де ми зняли 95% фільму. Дійсно одні з найкращих майстрів та фахівців, з якими мені пощастило працювати. І великий привіт дивовижним гавайським та лос-анджелеським підрозділам.

Нам ще доведеться пройти дуже довгий шлях, перш ніж стрічка остаточно буде готова, але мені не терпиться поділитися цим невеликим фільмом з усіма вами.