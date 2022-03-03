Молимся за всех украинцев, – актер Микки Рурк, который еще 8 лет назад обожал Путина
Американский актер и сценарист Микки Рурк вместе со своим помощником из Николаева записал видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что молится о нас и выразил поддержку.
В своем обращении актер также представил своего помощника, родом из Николаева, Дмитрия Корнийчука. Парень сказал, что они следят за событиями в Украине, передает 24 канал.
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Микки Рурк вместе со своим помощником поддержали Украину
Это Микки, я хочу сказать, что мы думаем о вас, украинцев. Мы молимся за вас. Я надеюсь, это дерьмо закончится скоро,
– сказал он.
Актер Микки Рурк вместе со своим помощником из Николаева поддержали украинцев: смотрите видео
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