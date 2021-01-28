Отличная новость для всех поклонников Дуэйна Джонсона: вскоре они смогут больше узнать о детстве и школьных годах своего кумира. Выход сериала "Молодой Скала" запланирован на февраль 2021 года. Сейчас же сеть покоряет курьезный трейлер.

Источник: 24 канал

Еще в сентябре 2020 года в западных СМИ впервые заговорили про особый проект телеканала NBC. Сериал "Молодой Скала" расскажет о знаменитом американском актере Дуэйне Джонсоне, который из-за своих габаритов и подкаченного тела сомневался, что сможет добиться успеха в Голливуде.

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Благодаря ленте зрители смогут больше узнать о детстве актера, увлечении реслингом и становлении Дуэйна Джонсона в киноиндустрии. Знаменитый американец самостоятельно контролировал весь процесс съемок и создал сценарий к эпизодам совместно с Наначкой Хан.

Премьера сериала "Молодой Скала" запланирована на 16 февраля 2021 года. В первом трейлере можно увидеть актеров Эдриана Груля, Брэдли Константа и Ули Латукефу, которые перевоплотились в своего коллегу, показав его жизни в 10, 15 и 18 лет.

Постер к сериалу "Молодой Скала" / Фото IMDb

Появится в сериале и сам Дуэйн Джонсон, который, согласно трейлеру, будет баллотироваться в президенты США в 2032 году. И, зная чувство юмора актера, можно предположить, что это не политические амбиции, а часть комедийного сюжета ленты.

"Молодой Скала": смотрите трейлер