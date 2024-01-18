Узнайте в материале 24 Канала, что известно об украинских красавицах и в каких лентах их можно увидеть.

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Мила Сывацькая

Украинская актриса и ведущая, известная своими ролями в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гранд", а также выступлением в фильме "Последний богатырь" в роли Василисы.

Начиная с шести лет, профессионально занималась танцами, сначала народными, а впоследствии бальными. Это привело к тому, что в 2010 году она стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам.

Сейчас Мила занимается не только творчеством. Актриса решила попробовать себя в бизнесе, поэтому открыла магазин с косметическими средствами и, похоже, получает удовольствие от своего нового занятия.

Анна Сагайдачная

Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная по ролям в таких сериалах как "Крепостная", "Прислуга", "На линии жизни", "Красная королева", "Женский врач".

С самого раннего детства Анна Сагайдачная была увлечена творчеством, проявляя интерес к музыке и хореографии. Она также посещала музыкальную школу. Итак, с детства у нее возникло желание поступить в одно из музыкальных училищ, и она даже не рассматривала возможность выбрать профессию актрисы.

Но жизнь решила иначе, и не зря, поскольку эта актриса умело очаровывает зрителей своей красотой и талантом.

Кроме этого, Анна воспитывает маленького сыночка, занимается собой и не говорит о своей личной жизни. Хотя, известно, что она замужем за своим коллегой по цеху.

Любава Грешнова

Любава Грешнова, украинская актриса из Харькова, известна своими ролями в фильмах и сериалах, таких как "Дом для двоих", "Моя новая жизнь", "Страшная красавица", "Поделись счастьем своим" и другие.

Она состоит в браке с актером Михаилом Пшеничным, с которым познакомилась во время съемок фильма "Невеста моего друга". В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Актриса рассказывала, что после рождения сына рассматривала возможность завершения своей кинокарьеры, поскольку не могла сбросить вес. Во время беременности она набрала 40 килограммов и не представляла, как будет выглядеть на экране в весе.

Актриса признала, что испытала две клинические смерти и анафилактический шок. Любава признает, что главная проблема заключалась в том, что она не заботилась о своем здоровье. Теперь она относится к себе с любовью и продолжает строить свою карьеру.