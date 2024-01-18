Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, що відомо про українських красунь та у яких стрічках їх можна побачити.

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Міла Сивацька

Українська акторка та ведуча, відома своїми ролями у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також виступом у фільмі "Останній богатир" в ролі Василини.

Починаючи з шести років, професійно займалася танцями, спочатку народними, а згодом бальними. Це призвело до того, що у 2010 році вона стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців.

Зараз Міла займається не лише творчістю. Акторка вирішила спробувати себе у бізнесі, тому відкрила магазин з косметичними засобами, і, схоже, отримує задоволення від свого нового заняття.

Анна Сагайдачна

Українська актриса Анна Сагайдачна, відома за ролями в таких серіалах як "Кріпосна", "Прислуга", "На лінії життя", "Червона королева", "Жіночий лікар".

З самого раннього дитинства Анна Сагайдачна була захоплена творчістю, проявляючи інтерес до музики та хореографії. Вона також відвідувала музичну школу. Отже, з дитинства в неї виникло бажання вступити до одного з музичних училищ, і вона навіть не розглядала можливість обрати професію акторки.

Та життя вирішило інакше, і не дарма, оскільки ця акторка вміло зачаровує глядачів своєю красою та талантом.

Окрім цього, Анна виховує маленького синочка, займається собою та не говорить про своє особисте життя. Хоча, відомо, що вона одружена зі своїм колегою по цеху.

Любава Грешнова

Любава Грєшнова, українська актриса з Харкова, відома своїми ролями у фільмах і серіалах, таких як "Будинок для двох", "Моє нове життя", "Страшна красуня", "Поділися щастям своїм" та інші.

Вона перебуває в шлюбі з актором Михайлом Пшеничним, з яким познайомилася під час зйомок фільму "Наречена мого друга". У 2017 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

Акторка розповідала, що після народження сина розглядала можливість завершення своєї кінокар'єри, оскільки не могла скинути вагу. Під час вагітності вона набрала 40 кілограмів і не уявляла, як виглядатиме на екрані у такій вазі.

Актриса визнала, що пережила дві клінічні смерті та анафілактичний шок. Любава визнає, що головна проблема полягала в тому, що вона не дбала про своє здоров'я. Тепер вона ставиться до себе з любов'ю та продовжує будувати свою кар'єру.