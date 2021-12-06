На новых кадрах можно увидеть главных героев ленты-актера Кон Ю ("Поезд до Пусана", "Игра в кальмара") и Пе Дуна ("Облачный атлас"). В сериале, который будет содержать 8 эпизодов, также сыграют Хо Сон-тхе ("Игра в кальмара"), Ли Чун ("Странный отец"), Ким Сунь-йон и другие. Премьера сериала "Море покоя" запланирована на 24 декабря 2021 года на Netflix.

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"Море Спокойствия": новые кадры / Фото Netflix



"Море Спокойствия": новые кадры / Фото Netflix



"Море Спокойствия": новые кадры / Фото Netflix

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Сюжет сериала "Море покоя"

Согласно с предыдущими анонсами, сюжет фантастического триллера расскажет о событиях на лунной базе, куда прибыла группа ученых. Там они должны забрать с заброшенной исследовательской станции Балхе важные образцы. В это время Земля превращается в пустыню и там постепенно заканчивается вода.

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Сериал стал адаптацией короткометражного фильма 2014 года "Море покоя", который написал и снял Чой Кан Йон. Что интересно, он также стал режиссером одноименного сериала.

"Море Спокойствия" 2021: Смотреть трейлер онлайн