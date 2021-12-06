На нових кадрах можна побачити головних героїв стрічки – актора Кон Ю ("Потяг до Пусана", "Гра в кальмара") та Пе Дуна ("Хмарний атлас"). У серіалі, який міститиме 8 епізодів, також зіграють Хо Сон-тхе ("Гра в кальмара"), Лі Чун ("Дивний батько"), Кім Сунь-йон та інші. Прем'єра серіалу "Море спокою" запланована на 24 грудня 2021 року на Netflix.

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"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix



"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix



"Море спокою": нові кадри / Фото Netflix

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Сюжет серіалу "Море спокою"

Згідно з попередніми анонсами, сюжет фантастичного трилера розповість про події на місячній базі, куди прибула група вчених. Там вони повинні забрати з покинутої дослідницької станції Балхе важливі зразки. У цей час Земля перетворюється на пустелю і там поступово закінчується вода.

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Серіал став адаптацією короткометражного фільму 2014 року "Море спокою", який написав та зняв Чой Кан Йон. Що цікаво, він також став режисером однойменного серіалу.

"Море спокою" 2021: дивитись трейлер онлайн