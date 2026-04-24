3 мотивационных фильма для тех, кто сомневается в себе
- "Скрытые фигуры" (2016) рассказывает о трех женщинах, которые работают в NASA в 1960-х годах и доказывают, что талант важнее расы и пола.
- "Дикая" (2014) – история о Шерил Стрейд, которая проходит 1700 километров, чтобы преодолеть трудности в жизни, а "Невидимая сторона" (2009) показывает, как супруги меняют жизнь бездомного подростка.
Все люди время от времени сомневаются в себе. В таком случае могут помочь мотивационные фильмы, где главные герои проходят те или иные испытания и показывают собственную силу.
24 Канал расскажет, какие фильмы посмотреть тем, кто сомневается в себе. Обязательно включите их, если переживаете не самый лучший период в жизни.
Какие фильмы посмотреть, если сомневаетесь в себе?
"Скрытые фигуры" (2016)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
События фильма разворачиваются в 1960-х годах в США, когда темнокожие люди не имели равных прав с белыми. Однако Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон работают в NASA и доказывают, что пол и раса не имеют значения, если есть талант и профессионализм.
"Скрытые фигуры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дикая" (2014)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В центре сюжета – Шерил Стрейд, которая переживает сложный период в жизни. Чтобы улучшить свое состояние, главная героиня решает пройти более 1700 километров: от Калифорнии до границы с Канадой. Женщина сразу понимает, что путешествие по горам и лесам с тяжелым рюкзаком – еще то испытание.
"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма
"Невидимая сторона" (2009)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Однажды супруги принимают к себе бездомного подростка и становятся его законными опекунами. Эта встреча меняет как жизнь мужа и жены, так и самого парня.
Благодаря новой семье Майкл Оэр поступает в университет. Он увлекается футболом и вскоре становится настоящей звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ).
"Невидимая сторона": смотрите онлайн трейлер фильма
Какой новый фильм стоит посмотреть?
Отметим, что в украинский фильм вышел байопик о Майкле Джексоне, в котором главную роль сыграл племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон.
В фильме показано восхождение певца к славе. Все начинается с создания группы The Jackson 5, в которой Майкл выступал вместе с братьями под руководством отца. А уже вскоре он собирал огромные стадионы.