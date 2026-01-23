3 фильма, после которых захочется изменить свою жизнь

Перемены – то, чего боятся многие люди. Это и неудивительно, ведь не легко выйти из зоны комфорта и решиться на кардинальные изменения в жизни, или вообще – начать все с нуля.

24 Канал расскажет о 3 фильмах, после которых захочется изменить свою жизнь. Сохраняйте подборку для вечера пятницы!

Смотрите также Остросюжетный боевик 2026 года, который захватил украинцев на Netflix

Фильмы, после которых захочется изменить свою жизнь

"Список заветных желаний" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Алекс Роуз должна выполнить список желаний детства. Девушка отправляется в путешествие, в котором раскроет семейные тайны, найдет любовь и узнает больше о себе.

"Список заветных желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джой" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме рассказывается о Джой, которая переживает непростые отношения с родственниками и погрязла в быту. Девушка запатентовала свое изобретение и хочет заняться продажей нового товара, но имеет дело с коммерцией. За успехом стоят измены, разочарования, непонимание, кто союзник, а кто противник, но Джой удается справиться со всеми испытаниями.

"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прорваться в НБА" (2022)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Бывший баскетбольный скаут Стэнли Шугерман встречает в Испании талантливого игрока в стритбол Бо Круза, который имеет тяжелое прошлое. Они объединяются на площадке и вне ее и хотят доказать, что могут побеждать как в баскетболе, так и в жизни. Смогут ли аутсайдеры стать лидерами?

"Прорваться в НБА": смотрите онлайн трейлер фильма