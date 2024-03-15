Это цена, которую платят украинцы, – Чернов об Оскаре за фильм "20 дней в Мариуполе"

Режиссер украинского оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" поделился, что чувствовал в момент, когда лента одержала победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В частности, Мстислав Чернов поделился эмоциями от понимания того, какой ценой фильм получил Оскар.

Режиссер "20 дней в Мариуполе" со сцены кинопремии сказал, что предпочел бы никогда не снять фильм, за который получил эту награду. Но именно правда о страданиях мариупольцев принесла Украине первую победу на Оскаре.

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Мстислав Чернов о победе на Оскаре-2024

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" подчеркнул, что победа этой ленты на Оскаре имеет совсем другой вес, чем у других фильмов. Это не просто признание киноиндустрии, а цена, которую платит каждый украинец сегодня. Это правда о тех, кто потерял жизнь во время этой войны, которую ведет Россия. И цена борьбы, которую наши люди ведут уже веками.

Это не та цена, которую вы платите за Оскар. Это цена, которую платят украинцы за борьбу за свою свободу. А украинцы умеют тысячелетиями бороться за свою свободу. Поэтому Оскар – это признание этой силы, того мужества и этой борьбы за свободу. Это символ, как и Мариуполь. И теперь мы можем убедиться, что Мариуполь никогда не останется просто буквосочетанием или словом в заголовках новостей. Мариуполь имеет значение,

– сказал Мстислав Чернов.

Оскар стал своеобразным признанием силы и мужества украинского народа, который веками борется за свою свободу.

"20 дней в Мариуполе" победил на Оскар-2024: что известно

Документальная история базируется на видеоматериалах украинских журналистов Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко, которые входили в состав съемочной группы информационного агентства Associated Press. Они оставались единственными представителями с международной аккредитацией в оккупированном россиянами городе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на опасность и обстрелы города, они фиксировали серию преступлений российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя. Кроме того, они рисковали жизнью, тайно вывозя задокументированный материал через блокпосты, где были россияне. И, конце концов, благодаря их репортажам мир мог узнать правду о том, что происходит в Мариуполе.