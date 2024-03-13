Чернов отметил, было очень трудно решить, какие именно слова вложить в 45 секунд, которые отведены для речи. Однако, режиссер сказал именно то, что нужно было для всей Украины в тот момент.

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Мстислав Чернов о реакции зала на его речь

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" объяснил, что ему трудно было подобрать точные слова для своей речи. И даже перед началом выступления он не был уверен, что сможет это сделать. Но, наконец, в момент речи на сцене Оскара воцарилась самая большая тишина за всю церемонию награждения. Поэтому Чернов признается, почувствовал, что его слова дошли до зрителей, что мир услышал его.

В зале такая тишина, что я мог услышать удар булавки об пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию. Я чувствую, что так, меня услышали. Несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали,

– поделился Мстислав Чернов.

Речь Мстислава Чернова: смотрите видео

Чернов поделился впечатлениями о поддержке, которую он чувствовал от актеров и режиссеров, с которыми ему удалось общаться во время церемонии Оскар. А это было немало мировых знаменитостей, голливудских актеров, среди которых был нынешний триумфатор, победитель в номинации "Лучший актер" – Киллиан Мерфи.

Все с кем я общался – режиссеры, актеры, они все выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка проваливается. Это то, что в голове людей,

– добавил Чернов.

"20 дней в Мариуполе" – это документальная история о правде, которая громко прозвучала на весь мир. Мстислава Чернова услышали, а в зале звучали громкие аплодисменты и поддержка людям Украины, мариупольцам, о которых Чернов снял победную ленту.

Эмоциональная речь Мстислава Чернова: что сказал режиссер

После того, как фильм "20 дней в Мариуполе" объявили победителем, режиссер Мстислав Чернов произнес мощную и проникновенную речь на сцене Оскар 2024, выразив благодарность своим коллегам и напомнив о войне в Украине.

Возможно, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, что я не хотел бы делать этот фильм. Я хотел бы поменять это на то, чтобы Россия не нападала на наши города. Я отдал бы это, чтобы Россия не убивала десятки тысяч украинцев, чтобы они освободили всех пленных,

– сказал Чернов со сцены.

Он призвал мир не забывать об Украине, а продолжать помогать нам в этой войне. Потому что только мы вместе сможем сделать так, чтобы история изменилась, а правда – победила.

После речи украинского режиссера все присутствующие кинематографисты в зале аплодировали стоя.