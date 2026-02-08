Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США за фильм "2000 метров до Авдеевки"

В субботу, 7 февраля, состоялась 78-я церемония награждения премии Гильдии режиссеров США. Мероприятие проходило в Беверли-Хиллз, его вел комик Кумейл Нанджиани – номинант на премии Оскар и "Эмми".

Премию Гильдии режиссеров США получил украинский режиссер Мстислав Чернов. Об этом сообщили на сайте премии.

Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США

Мстислава Чернов победил в номинации "За выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино" за документальный фильм "2000 метров до Авдеевки", вышедший в 2025 году.

Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, который рассказывает эти истории миру,

– отреагировал режиссер на победу в инстаграме.

Стоит заметить, что Чернов уже второй раз получил премию Гилдии режиссеров США. В 2024 году его отметили за ленту "20 дней в Мариуполе" в той же категории.

