Премию Гильдии режиссеров США получил украинский режиссер Мстислав Чернов. Об этом сообщили на сайте премии.
Мстислава Чернов победил в номинации "За выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино" за документальный фильм "2000 метров до Авдеевки", вышедший в 2025 году.
Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, который рассказывает эти истории миру,
– отреагировал режиссер на победу в инстаграме.
Стоит заметить, что Чернов уже второй раз получил премию Гилдии режиссеров США. В 2024 году его отметили за ленту "20 дней в Мариуполе" в той же категории.
Другие победители премии Гильдии режиссеров США
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в театральном художественном фильме" – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой").
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в дебютном художественном фильме" – Чарли Полингер ("Чума").
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в драматическом сериале" – Аманда Марсалис ("Больница Питт").
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в комедийном сериале" – Сет Роген и Эван Голдберг ("Киностудия", The Oner).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в категории мини- и антологических сериалов" – Шеннон Мерфи ("Умираю, как хочу секса", It's Not That Serious).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в фильмах для телевидения" – Стивен Чбоски ("Бабули").
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в Variety" – Лиз Патрик (SNL50: The Anniversary Special).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в спорте" – Мэттью Гэнгл (2025 World Series – Game 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в сфере реалити-фильмов/викторин и игр" – Майк Суини (Conan O'Brien Must Go, Austria).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в рекламе" (Ким Гериг, Somesuch).
- Номинация "За выдающиеся режиссерские достижения в области документальных сериалов/новинок" – Ребекка Миллер ("Мистер Скорсезе", All This Filming Isn't Healthy).