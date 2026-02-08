Премію Гільдії режисерів США отримав український режисер Мстислав Чернов. Про це повідомили на сайті премії.

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

Мстислава Чернов переміг у номінації "За видатні режисерські досягнення в документальному кіно" за документальний фільм "2000 метрів до Авдіївки", що вийшов у 2025 році.

Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові,

– відреагував режисер на перемогу в інстаграмі.

Варто зауважити, що Чернов уже вдруге отримав премію Гілдії режисерів США. У 2024 році його відзначили за стрічку "20 днів у Маріуполі" у тій же категорії.

