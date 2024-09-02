Лента, рассказывающая о трагических событиях во время осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России в Украину, получила Оскар-2024. А теперь Мстислав Чернов получит еще одну важную награду.

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Чернов получит высшую награду от International Broadcasting Convention: подробности

На выставке IBC-2024 украинскому военному корреспонденту Мстиславу Чернову присудили высшую награду – Международную награду за достижения (IHFE).

International Broadcasting Convention является ежегодным событием, собирающим ведущих специалистов в области вещания, электронных медиа и развлечений, и награды этой выставки считаются одними из самых престижных в мировой медиаиндустрии.

Директор IBC Майк Кримп во время объявления лауреата отметил, что Чернов получил нынешнюю награду IHFE за свой вклад в журналистику и кинематографию, в частности за его работу как военного корреспондента, видеожурналиста и режиссера.

Он подчеркнул, что эта награда является признанием мужества, креативности, мастерства и решительности, которые Чернов продемонстрировал при создании фильма "20 дней в Мариуполе" и других материалов о войне в Украине.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Его работы не только документируют события, но и показывают реальность войны через личные истории, которые затрагивают мировую аудиторию, заставляя задуматься над ее последствиями.

В то время, когда чрезвычайно важно создавать видео, которые раскрывают реальность конфликтов во всем мире и бросают вызов распространяемым фейковым новостям и дезинформации, Мстислав и команда, с которой он работает, является примером добродетели и лучшие в нашей отрасли,

– подчеркнул директор.

Эта награда свидетельствует о большом влиянии, которое Чернов оказал на медиапространство, и является признанием его вклада в освещение событий, которые определяют современную историю.

Официальное награждение состоится 15 сентября в Амстердаме.