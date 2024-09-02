Стрічка, що розповідає про трагічні події під час облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, здобула Оскар-2024. А тепер Мстислав Чернов отримає ще одну важливу нагороду.

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Чернов отримає найвищу нагороду від International Broadcasting Convention: подробиці

На виставці IBC-2024 українському воєнному кореспонденту Мстиславу Чернову присудили найвищу нагороду – Міжнародну відзнаку за досягнення (IHFE).

International Broadcasting Convention є щорічною подією, що збирає провідних фахівців у галузі мовлення, електронних медіа та розваг, і нагороди цієї виставки вважаються одними з найбільш престижних у світовій медіаіндустрії.

Директор IBC Майк Крімп під час оголошення лауреата відзначив, що Чернов отримав цьогорічну нагороду IHFE за свій внесок у журналістику і кінематографію, зокрема за його роботу як воєнного кореспондента, відеожурналіста та режисера.

Він підкреслив, що ця нагорода є визнанням мужності, креативності, майстерності та рішучості, які Чернов продемонстрував під час створення фільму "20 днів у Маріуполі" та інших матеріалів про війну в Україні.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Його роботи не лише документують події, але й показують реальність війни через особисті історії, які зачіпають світову аудиторію, змушуючи замислитися над її наслідками.

У той час, коли надзвичайно важливо створювати відео, які розкривають реальність конфліктів у всьому світі та кидають виклик поширюваним фейковим новинам і дезінформації, Мстислав і команда, з якою він працює, є прикладом доброчесності та найкращі в нашій галузі,

– наголосив директор.

Ця нагорода свідчить про великий вплив, який Чернов справив на медіапростір, і є визнанням його внеску у висвітлення подій, які визначають сучасну історію.

Офіційне нагородження відбудеться 15 вересня в Амстердамі.