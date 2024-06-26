Украинских режиссеров Мстислава Чернова и Сергея Лозницу пригласили в Американскую киноакадемию

Украинский режиссер-документалист и военный корреспондент Мстислав Чернов стал членом Американской Академии кинематографических искусств и наук в этом году. Это признание включило его в число представителей мировой киноиндустрии, которые получили приглашение в Академию.

Американская киноакадемия пригласила 487 представителей, среди которых есть актеры, режиссеры, художники по костюмам и другие. Те, кто примет это приглашение, получат право участвовать в следующем голосовании за победителей премии Оскар.

Советуем Кто-то пошел в ВСУ: где сейчас и как выглядят в реальной жизни актеры сериала "И будут люди"

Мстислава Чернова и Сергея Лозницу пригласили в Американскую киноакадемию: что известно

Если все приглашенные согласятся присоединиться к киноакадемии, общее количество ее членов с правом голоса составит 9 934 человека. В категории "Документальное кино" приглашение получил Мстислав Чернов, автор документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая в этом году получила Оскар в своей номинации.

Мы рады приветствовать нынешнюю группу новых членов Академии. Эти чрезвычайно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше кинематографическое сообщество,

– отметили генеральный директор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг.

Также в эту категорию пригласили Сергея Лозницу. В марте 2022 года его исключили из состава Украинской киноакадемии из-за того, что его фильмы были представлены на кинофестивале российского кино "От Львова до Урала".

В мае 2022 года, во время выступления на Каннском международном кинофестивале, Лозница осудил бойкот российской культуры в период войны в Украине.

Какие еще кинодеятели присоединились к Американской киноакадемии

Теперь решать судьбу статуэтки Оскара также имеют право такие личности, как:

режиссер фильма "Анатомия падения" Жюстин Трие,

актриса этой ленты Сандра Гюллер,

режиссер Селин Сон ("Прошлые жизни"),

звезда фильма "Убийцы цветочной полки" Лили Гладстоун,

лауреат Оскара за лучшую женскую роль второго плана Джой Да'Вин Рэндольф ("Оставленные"),

актриса Кэтрин О'Хара ("Один дома", "Битлджус"),

президент Каннского фестиваля Айрис Кноблох,

режиссер многих частей франшизы "Гарри Поттера" и "Фантастических зверей" Дэвид Йейтс, а также другие выдающиеся личности киноиндустрии.

Среди этого звездного списка оказались также украинские кинорежиссеры, что не может не радовать поклонников кино.