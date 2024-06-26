Американская киноакадемия пригласила 487 представителей, среди которых есть актеры, режиссеры, художники по костюмам и другие. Те, кто примет это приглашение, получат право участвовать в следующем голосовании за победителей премии Оскар.
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Мстислава Чернова и Сергея Лозницу пригласили в Американскую киноакадемию: что известно
Если все приглашенные согласятся присоединиться к киноакадемии, общее количество ее членов с правом голоса составит 9 934 человека. В категории "Документальное кино" приглашение получил Мстислав Чернов, автор документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая в этом году получила Оскар в своей номинации.
Мы рады приветствовать нынешнюю группу новых членов Академии. Эти чрезвычайно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше кинематографическое сообщество,
– отметили генеральный директор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг.
Также в эту категорию пригласили Сергея Лозницу. В марте 2022 года его исключили из состава Украинской киноакадемии из-за того, что его фильмы были представлены на кинофестивале российского кино "От Львова до Урала".
В мае 2022 года, во время выступления на Каннском международном кинофестивале, Лозница осудил бойкот российской культуры в период войны в Украине.
Какие еще кинодеятели присоединились к Американской киноакадемии
Теперь решать судьбу статуэтки Оскара также имеют право такие личности, как:
- режиссер фильма "Анатомия падения" Жюстин Трие,
- актриса этой ленты Сандра Гюллер,
- режиссер Селин Сон ("Прошлые жизни"),
- звезда фильма "Убийцы цветочной полки" Лили Гладстоун,
- лауреат Оскара за лучшую женскую роль второго плана Джой Да'Вин Рэндольф ("Оставленные"),
- актриса Кэтрин О'Хара ("Один дома", "Битлджус"),
- президент Каннского фестиваля Айрис Кноблох,
- режиссер многих частей франшизы "Гарри Поттера" и "Фантастических зверей" Дэвид Йейтс, а также другие выдающиеся личности киноиндустрии.
Среди этого звездного списка оказались также украинские кинорежиссеры, что не может не радовать поклонников кино.