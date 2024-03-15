Вернусь и буду работать там, – режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал о планах после Оскара

Мстислав Чернов рассказал, что планирует делать после получения Оскара. А также режиссер признался, как мариупольцы реагируют на фильм, который принес Оскар-2024 для Украины.

Чернов отметил, что многие мариупольцы, которые сумели убежать и стать беженцами или переселенцами, не смогли посмотреть "20 дней в Мариуполе" из-за сильного эмоционального воздействия. Однако есть и те, кто решился посмотреть фильм.

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Мстислав Чернов рассказал о планах после Оскара

Чернов признался, что после возвращения из Лос-Анджелеса намерен продолжить работать над двумя другими фильмами в Украине.

У меня есть еще два фильма в Украине, над которыми я работаю. Так много историй, они такие актуальные и важные, и так важно сейчас говорить об Украине. Поэтому я вернусь в Украину и буду работать там до тех пор, пока Россия не отведет свои войска и не вернется домой,

– рассказал режиссер.

По словам режиссера, Оскар стал своеобразным признанием силы и мужества украинского народа, который веками борется за свою свободу.

Мариуполь никогда не останется просто буквосочетанием или словом в заголовках новостей. Мариуполь имеет значение. За ним стоят настоящие люди, и он никогда не забудется,

– отметил Мстислав Чернов.

Интервью Мстислава Чернова: смотрите видео

Мстислав Чернов рассказал о реакции мариупольцев на фильм

Режиссер признался, во время специальных показов в Украине несколько волновался, не травмирует ли повторно фильм мариупольцев, которым удалось сбежать из самого ада. Однако говорит, что это имело совсем другой эффект и люди пережили единение в этот момент.

Это коллективный опыт для тех, кто пережил трагедии и, наконец, смог столкнуться с тем, что глубоко, глубоко подавлял и пытался забыть. И вы не можете начать свое лечение, психологическое лечение, когда подавляете свои воспоминания, вы должны их вытащить на поверхность. Поэтому они вытаскивали их вместе и переживали их вместе,

– поделился Чернов.

Мстислав отметил, что существование такого сообщества украинцев поражает людей за рубежом и вызывает у них зависть, поскольку нация имеет общую идентичность и является объединенной. По словам режиссера, в этом и заключается сила украинцев.