Чернов відмітив, що багато маріупольців, які зуміли втекти та стати біженцями або переселенцями, не змогли подивитись "20 днів у Маріуполі" через сильний емоційний вплив. Однак є і ті, хто наважився переглянути фільм.

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Мстислав Чернов розповів про плани після Оскара

Чернов зізнався, що після повернення з Лос-Анджелесу має намір продовжити працювати над двома іншими фільмами в Україні.

У мене є ще два фільми в Україні, над якими я працюю. Так багато історій, вони такі актуальні та важливі, і так важливо зараз говорити про Україну. Тому я повернуся в Україну і працюватиму там до тих пір, поки Росія не відведе свої війська і не повернеться додому,

– розповів режисер.

За словами режисера, Оскар став своєрідним визнанням сили та мужності українського народу, який століттями бореться за свою свободу.

Маріуполь ніколи не залишиться просто буквосполученням чи словом в заголовках новин. Маріуполь має значення. За ним стоять справжні люди, і він ніколи не забудеться,

– зауважив Мстислав Чернов.

Інтерв'ю Мстислава Чернова: дивіться відео

Мстислав Чернов розповів про реакцію маріупольців на фільм

Режисер зізнався, під час спеціальних показів в Україні дещо хвилювався, чи не травмує повторно фільм маріупольців, яким вдалося втекти з самого пекла. Однак каже, що це мало зовсім інший ефект і люди пережили єднання у цей момент.

Це колективний досвід для тих, хто пережив трагедії та, нарешті, зміг зіткнутися з тим, що глибоко, глибоко придушував і намагався забути. І ви не можете почати своє лікування, психологічне лікування, коли пригнічуєте свої спогади, ви повинні їх витягнути на поверхню. Тож вони витягували їх разом і переживали їх разом,

– поділився Чернов.

Мстислав відзначив, що існування такої спільноти українців вражає людей за кордоном та викликає у них заздрість, оскільки нація має спільну ідентичність та є об'єднаною. За словами режисера, у цьому і полягає сила українців.