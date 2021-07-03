О чем рассказывает мультфильм Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

События Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms начинаются сразу после действий предыдущего анимационного фильма Legends: Scorpion's Revenge, вышедшего в апреле 2020 года.

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По сюжету Шао Кан проводит решающий турнир и заставляет Рейдена и его бойцов принять в нем участие, где будет решена судьба миров. По мнению Рейдена, она просто обязана победить. Также в мультфильме продолжается сюжетная линия Скорпиона, который, бесспорно, тоже пытается спасти вселенную от тяжелой судьбы – предотвратить воскресению Единой Сущности, которая может положить всему конец.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 2021: смотрите трейлер к мультфильму

Премьера ленты запланирована на 31 августа 2021 года.