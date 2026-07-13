Disney подсчитывает огромные убытки: сколько принесли "Ваяна" и "История игрушек 5 – цифры поражают

Студия точно не ожидала такого и уже подсчитывает огромные убытки.

Как сообщает Variety, "Ваяна" собрала всего 52 миллиона долларов в мировом прокате, и это официально один из худших дебютов среди всех ремейков студии с живыми актерами. А пока продюсеры подсчитывают убытки, "История игрушек 5" спокойно делает то, что умеет лучше всего – зарабатывает деньги.

Сколько стоит провал в долларовом эквиваленте

Disney, похоже, немного переоценила силу океана. Анимационный фильм "Ваяна" собрал всего 95 миллионов долларов по всему миру, хотя студия прогнозировала до 140 миллионов уже за первый уик-энд.

При бюджете в 250 миллионов такой старт трудно назвать приключением со счастливым финалом.

Сколько заработал мультфильм "История игрушек 5"



Мультфильм "История игрушек 5" / Кадр из мультфильма



И в то же время "История игрушек 5" на четвертой неделе проката добавила еще 45 миллионов и увеличила общую кассу аж до 879,1 миллиона долларов. Похоже, эта часть франшизы станет самой успешной, ведь она почти обогнала "Историю игрушек 4" с ее миллиардом долларов.

И это не единственная студия, разочарованная новым фильмом – DS тоже не в восторге от кассовых сборов фильма "Супердевочка".