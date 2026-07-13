Як повідомляє variety, "Ваяна" зібрала лише 52 мільйони доларів на міжнародному старті, і це офіційно один із найгірших дебютів серед усіх лайв-екшн ремейків студії. А поки продюсери підраховують збитки, "Історія іграшок 5" спокійно робить те, що вміє найкраще – заробляє гроші.

Скільки коштує провал у доларовому еквіваленті

Disney, схоже, трохи переоцінила силу океану. Ігрова "Ваяна" зібрала лише 95 мільйонів доларів у світі, хоча студія прогнозувала до 140 мільйонів уже за перший вікенд.

При бюджеті у 250 мільйонів такий старт важко назвати пригодою з щасливим фіналом.

Скільки заробив мультфільм "Історія іграшок 5"



Мультфільм "Історія іграшок 5" / Кадр з мультика



І в той самий час "Історія іграшок 5" на четвертому тижні прокату додала ще 45 мільйонів і збільшила загальну касу аж до 879,1 мільйона доларів. Схоже ця фастина франшизи стане найуспішнішою, адже в майже обігнала "Історію іграшок 4" з її мільярдом доларів.

І це не одна студія, що розчарована новим фільмом - DS теж не в захваті від заробітку фільму "Супердівчина".