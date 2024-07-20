5 фантастических мультфильмов 2000-х годов, которые надо посмотреть каждому

Одними из лучших мультфильмов являются те, что выходили в 2000-х годах. Их знают и любят миллионы детей и взрослых со всего мира. Некоторые ленты после премьеры получили продолжение, чем очень порадовали поклонников.

Когда хочется провести время всей семьей, то всегда можно включить что-то интересное и веселое на телевизоре или ноутбуке. Для таких случаев редакция Кино 24 подготовила подборку увлекательных мультфильмов 2000-х годов.

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"Корпорация монстров" (2001)

События мультфильма разворачиваются в городе Монстрополис, где живут монстры. Все они имеют совершенно разный вид: кто-то мохнатый и большой, а другие маленькие и интересных форм. Монстры вообще не взаимодействуют с людьми, поскольку имеют собственную работу и даже рестораны. Однако в городе есть фабрика, которая называется "Корпорация монстров", откуда можно попасть в мир людей. Некоторые монстры вынуждены туда пробираться, чтобы пугать детей. Это им необходимо делать, чтобы обеспечивать Монстрополис электроэнергией, которая появляется от крика малышей.

"Корпорация монстров": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Шрек" (2001)

В мультфильме рассказывается о зеленом великане Шреке, одинокий дом которого расположен на болоте. Он почти все время проводит дома, а днем иногда выходит на улицу, чтобы попугать людей. Однажды лорд Фаркуад приводит в лес различных сказочных персонажей, что нарушают порядок и тишину, к которой привык Шрек. Теперь великан отправляется на поиски лорда, чтобы выразить свое недовольство. Впереди у него много приключений.

"Шрек": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Рататуй" (2007)

Главный герой мультфильма – крыса, по имени Реми. Проживает животное на чердаке и увлекается вкусной едой высокой кухни. К тому же он умеет сочетать различные продукты, из которых готовит небанальные блюда. По вечерам Реми пробирается к дому, где живет одинокая женщина, чтобы посмотреть телевизор или почитать кулинарную книгу. Вдруг жизнь крысы кардинально меняется, поскольку он приблизился к своей заветной мечте.

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"Рататуй": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"В поисках Немо" (2003)

Жизнь рыбы-клоуна Марлина неожиданно меняется, ведь он теряет детей и жену. Однако таки удалось выжить икринке, которая со временем превратилась в малька Немо. Теперь отец делает все, чтобы сыну ничего не навредило. Однако как-то Немо приходится иметь дело с людьми, поэтому Марлин отправляется его спасать.

"В поисках Немо": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Гарфилд" (2004)

Зрители наблюдают за приключениями большого рыжего кота, который называется Гарфилд. Хозяин избаловал своего домашнего любимца, поэтому он любит ничего не делать и управлять в доме. Однажды у Гарфилда появляется еще один сожитель – щенок Оди. Кота охватывает ревность, а его хозяин внезапно еще и встречает женщину.

"Гарфилд": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Согласитесь, что мультфильмы – это именно то, что нужно для семейного киновечера. Поэтому сохраняйте наши рекомендации, смотрите трейлеры, ознакомьтесь с сюжетами и выбирайте ленту на вечер!