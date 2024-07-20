Коли хочеться провести час усією сім'єю, то завжди можна увімкнути щось цікаве та веселе на телевізорі або ноутбуці. Для таких випадків редакція Кіно 24 підготувала добірку захопливих мультфільмів 2000-х років.

До слова На будь-який смак: 10 найпопулярніших фільмів цього тижня на Netflix

"Корпорація монстрів" (2001)

Події мультфільму розгортаються у місті Монстрополіс, де мешкають монстри. Всі вони мають абсолютно різний вигляд: хтось волохатий та великий, а інші маленькі та цікавих форм. Монстри взагалі не взаємодіють з людьми, оскільки мають власну роботу та навіть ресторани. Однак у місті є фабрика, яка називається "Корпорація монстрів", звідки можна потрапити до світу людей. Деякі монстри змушені туди пробиратися, аби лякати дітей. Це їм необхідно робити, щоб забезпечувати Монстрополіс електроенергією, яка з'являється від крику малечі.

"Корпорація монстрів": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Шрек" (2001)

У мультфільмі розповідається про зеленого велетня Шрека, самотній будинок якого розташований на болоті. Він майже весь час проводить вдома, а вдень інколи виходить на вулицю, аби полякати людей. Якось лорд Фаркуад приводить у ліс різних казкових персонажів, що порушують порядок та тишу, до якої звик Шрек. Тепер велетень відправляється на пошуки лорда, аби висловити своє незадоволення. Попереду у нього багато пригод.

"Шрек": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Рататуй" (2007)

Головний герой мультфільму – щур, на ім'я Ремі. Проживає тварина на горищі та захоплюється смачною їжею високої кухні. До того ж він вміє поєднувати різні продукти, з яких готує небанальні страви. Вечорами Ремі пробирається до будинку, де мешкає самотня жінка, аби подивитися телевізор або почитати кулінарну книгу. Раптом життя щура кардинально змінюється, оскільки він наблизився до своєї найзаповітнішої мрії.

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"Рататуй": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"У пошуках Немо" (2003)

Життя риби-клоуна Марліна неочікувано змінюється, адже він втрачає дітей та дружину. Однак таки вдалося вижити ікринці, яка з часом перетворилася на малька Немо. Тепер батько робить все, аби синові нічого не зашкодило. Однак якось Немо доводиться мати справу з людьми, тому Марлін відправляється його рятувати.

"У пошуках Немо": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Гарфілд" (2004)

Глядачі спостерігають за пригодами великого рудого кота, який називається Гарфілд. Господар розпестив свого домашнього улюбленця, тому він любить нічого не робити та керувати у домі. Одного разу у Гарфілда з'являється ще один співмешканець – щеня Оді. Кота охоплюють ревнощі, а його господар раптово ще й зустрічає жінку.

"Гарфілд": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Погодьтеся, що мультфільми – це саме те, що потрібно для сімейного кіновечора. Тож зберігайте наші рекомендації, дивіться трейлери, ознайомлюйтеся з сюжетами та обирайте стрічку на вечір!