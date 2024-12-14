Анимационные истории о храбрых персонажах, верных друзей и любовь заставляют верить в чудеса и вдохновляют на добрые дела, пишет 24 Канал. Благодаря им мы можем вернуться в детство и окунуться в ностальгическое путешествие.

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"Коты-аристократы" (1970)

Волшебное музыкальное приключение об изящной кошке Герцогине и ее трех котят, которые живут в роскошном доме в Париже. Когда завистливый дворецкий решает избавиться от их, чтобы получить наследство, они оказываются далеко от дома. На помощь приходит уличный кот Томас О'Мелли, и вместе они отправляются в веселое путешествие.

"Коты-аристократы": смотрите трейлер онлайн

"Алладин" (1992)

Это история о приключениях бедного, но энергичного парня Аладдина, который мечтает о лучшей судьбе. Он находит волшебную лампу, в которой обитает веселый Джин, готовый исполнить три желания. Вместе они противостоят коварному визиру Джафару, а Алладин пытается завоевать сердце прекрасной принцессы Жасмин.

"Алладин": смотрите трейлер онлайн

"Леди и Бродяга" (1955)

Породистая и изысканная кокер-спаниель Леди была любимой в семье до того, как у хозяев появился малыш. Избалованная собака недолго терпела холодное отношение. Гордая Леди покинула дом и шагнула на улицу, где множество проблем. Ей берется помогать уличный пес Бродяга, у которого не так много манер, но доброе сердце.

"Леди и Бродяга": смотрите видео онлайн

"Король Лев" (1994)

Эпическая лента о молодом льве Симбу, который вынужден покинуть дом после измены дяди Шрама. Благодаря поддержке новых друзей Тимона и Пумбы он находит силы вернуться и восстановить справедливость. Тав лев проходит путь от беззаботного детства до осознания своей идентичности как короля саванны.

"Король Лев": смотрите трейлер онлайн

"Лило и Стич" (2002)

Забавный и остроумный фильм рассказывает о дружбе между маленькой девочкой Лило с Гавайев и Стичем - странным созданием, которого создали в результате эксперимента. События разворачиваются в Тихом океане, где живет Лило со старшей сестрой. Она берет Стича в питомнике для бездомных животных, думая, что это собачка.

"Лило и Стич": смотрите трейлер онлайн