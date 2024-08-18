Понравятся и детям, и родителям: 8 мультфильмов для семейного просмотра

Включить интересный мультфильм – это отличная идея, когда хочется собрать вместе всю семью. Ведь их любят смотреть и дети, и взрослые. Единственная сложность – найти то, что понравится каждому, кто собрался у экранов.

Проведите вечер воскресенья за просмотром мультфильмов из сегодняшней подборки. Набирайтесь сил перед буднями!

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"Семейка Аддамс" (2019)

Когда Мортиша и Гомес поженились, то решили поехать как можно дальше от обычных людей, ведь очень отличались от них. Так, супруги нашли большой дом, который закрывает туман, где и поселились. Однако впоследствии он начинает рассеиваться и открывает для семьи Адамсов другой мир, который будто возник с обложки модного журнала. Мортиша, Гомес и их дети заводят новые знакомства, которые совсем их не радуют.

"Семейка Аддамс": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Скуби-Ду" (2020)

Однажды Шегги решает забрать к себе щенка, которое называет Скуби-Ду. Они стали настоящими друзьями, которые переживают немало увлекательных приключений. Парень и пес вместе с Дафни, Вельмой и Фредди решают сделать детективное агентство. Однако главные герои совсем не готовились к опасности, которая приближается.

"Скуби-Ду": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Том и Джерри" (2021)

В мультфильме рассказывается о Кайле, которая работает в элитном отеле и как раз занимается организацией свадьбы. Однако событие может испортить мышонок Джерри, который постоянно лезет не в свои дела. Женщина никак не может справиться с надоедливым грызуном, поэтому зовет на помощь кота Джерри, который живет на улице.

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"Том и Джерри": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Птичий улет" (2017)

Родители птенца Ричарда погибли, когда пытались его спасти. Однако воробья приютила аист Аврора. В гнезде, кроме них, еще живет ее муж Клавдий и сын Макс. Когда приходит осень, семья собирается улетать в Африку, а Ричард остается. Однако воробью это не нравится, поэтому он решает отправиться за аистами.

"Птичий улет": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Кроме этих мультфильмов, еще стоит посмотреть вот такие: "В поисках Немо", "Вверх", "Энканто: Мир магии", "Головоломка". Смотрите трейлеры и выбирайте, что смотреть сегодня вечером.