Проведіть вечір неділі за переглядом мультфільмів зі сьогоднішньої добірки. Набирайтеся сил перед буднями!

Читайте також Від них шаленіють глядачі: 5 найкасовіших фільмів і мультфільмів 2024 року

"Родина Адамсів" (2019)

Коли Мортіша та Гомес одружилися, то вирішили поїхати якомога далі від звичайних людей, адже дуже відрізнялися від них. Так, подружжя знайшло великий будинок, який закриває туман, де й оселилося. Однак згодом він починає розсіюватися і відкриває для родини Адамсів інший світ, який ніби виник з обкладинки модного журналу. Мортіша, Гомес та їхні діти заводять нові знайомства, які зовсім їх не тішать.

"Родина Адамсів": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Скубі-Ду" (2020)

Одного разу Шеггі вирішує забрати до себе щеня, яке називає Скубі-Ду. Вони стали справжніми друзями, які переживають чимало захопливих пригод. Хлопець і пес разом з Дафні, Вельмою і Фредді вирішують зробити детективне агентство. Однак головні герої зовсім не готувалися до небезпеки, яка наближається.

"Скубі-Ду": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Том і Джеррі" (2021)

У мультфільмі розповідається про Кайлу, яка працює в елітному готелі та якраз займається організацією весілля. Однак подію може зіпсувати мишеня Джері, яке постійно лізе не у свої справи. Жінка ніяк не може дати раду з надокучливим гризуном, тому кличе на допомогу кота Джеррі, який мешкає на вулиці.

До слова 4 найкращі мультфільми від студії Pixar, які точно сподобаються дітям

"Том і Джеррі": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Пташиний ульот" (2017)

Батьки пташеняти Річарда загинули, коли намагалися його врятувати. Однак горобця прихистила лелека Аврора. У гнізді, крім них, ще живе її чоловік Клавдій і син Макс. Коли приходить осінь, сім'я збирається відлітати до Африки, а Річард залишається. Однак горобцю це не подобається, тому він вирішує відправитися за лелеками.

"Пташиний ульот": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Крім цих мультфільмів, ще варто подивитися ось такі: "У пошуках Немо", "Вперед і вгору", "Енканто: Світ магії", "Думками навиворіт". Переглядайте трейлери та обирайте, що дивитися сьогодні ввечері.