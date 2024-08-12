Нещодавно студія Pixar разом з Disney випустила мультфільм "Думками навиворіт 2", який став найкасовішим в історії. Зокрема, зібрав 1, 51 мільярда доларів. Що ще варто подивитися, розповість Кіно 24.

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"Думками навиворіт" (2015)

У першій частині мультфільму "Думками навиворіт" розповідається про одинадцятирічну дівчинку Райлі. Вона ходить до школи та переживає дитячу закоханість у хлопця. У голові головної героїні живуть декілька емоцій: Страх, Радість, Гидливість, Сум та Гнів. У них постійно виникають конфлікти, які шкодять Райлі.

"Думками навиворіт": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Історія іграшок" (1995)

Головний герой мультфільму – хлопчик, на ім'я Енді. Він має багато іграшок, які, до речі, оживають, однак приховують це. На день народження Енді постійно дарують когось нового, тому вони переживають, що стануть непотрібними. Одного разу замість ковбоя Вуді з'являється косморейнджер Базз. Перший намагається спекатися свого конкурента, але згодом відчуває через це сором. На іграшок чекають захопливі пригоди.

"Історія іграшок": дивіться онлайн трейлер мультфільму

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"Відважна" (2012)

Меріда – принцеса Шотландії. Рудоволоса красуня – неймовірно хоробра, прутка, вміє добре стріляти з лука та їздити верхи на коні. Батьки хочуть, щоб дочка стала більш спокійною, як і годиться королівській родині, тому вирішують знайти їй чоловіка. Однак Меріда не хоче виходити заміж та не має симпатії до претендентів на її руку й серце. Згодом принцеса відправляється до чаклунки, аби вона допомогла, але стається лихо.

"Відважна": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Тачки" (2006)

У мультфільмі розповідається про пригоди машини Блискавки МакКвін та товаришів. Він завжди здобуває перемогу на змаганнях, але одного разу зазнає невдачі. Так, разом з цим автомобілем фінішують ще два. Після цього організатори приймають рішення провести ще одні перегони, щоб таки визначити переможця. Однак Блискавка МакКвін раптово потрапляє в маленьке місто, де зовсім інше життя.

"Тачки": дивіться онлайн трейлер мультфільму

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