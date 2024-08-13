Однойменну казку братів Грімм вперше адаптували до великих екранів у 1937 році – з того часу мультфільм про Білосніжку став одним з найкращих в історії. Тепер Disney планує випустити римейк анімаційного фільму "Білосніжка та сім гномів".

Дивіться також Історія кохання, що розбиває серце: фільм "Покинь, якщо кохаєш" вийшов у прокат

Новий фільм "Білосніжка" режисера Марка Вебба вийде навесні 2025 року. Сценарій створили Грета Гервіг та Ерін Кресіда Вілсон.

Головні ролі втілили Рейчел Зеґлер (Білосніжка), Ґаль Ґадот (Королева) та інші.

Це була честь усього життя. Я думаю, що для будь-якої маленької дівчинки одягнути сукню принцеси Діснея та побути нею хоча б день, не кажучи вже про шість місяців… це просто неймовірний досвід, і я не можу дочекатися, щоб поділитися ним з усіма вами,

– висловилась про свою роль Рейчел.

Український трейлер фільму "Білосніжка": дивіться відео

Сюжет нової "Білосніжки"

Новий фільм переосмислить оригінал. В оригінальній "Білосніжці" розповідають про юну дівчину, яка втікає з замку після того, як зла мачуха наказує її вбити. Білосніжка втікає до хатинки сімох гномів, а потім її рятує принц. Та вже у новій стрічці Білосніжка не мріятиме про справжнє кохання, а захоче бути лідеркою.

В український прокат мюзикл "Білосніжка" вийде 20 березня 2025 року.

