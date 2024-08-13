Одноименную сказку братьев Гримм впервые адаптировали к большим экранам в 1937 году – с тех пор мультфильм о Белоснежке стал одним из лучших в истории. Теперь Disney планирует выпустить римейк анимационного фильма "Белоснежка и семь гномов".

Смотрите также История любви, что разбивает сердце: фильм "Покинь, если любишь" вышел в прокат

Новый фильм "Белоснежка" режиссера Марка Уэбба выйдет весной 2025 года. Сценарий создали Грета Гервиг и Эрин Кресида Уилсон.

Главные роли воплотили Рэйчел Зеглер (Белоснежка), Галь Гадот (Королева) и другие.

Это была честь всей жизни. Я думаю, что для любой маленькой девочки одеть платье принцессы Диснея и побыть ею хотя бы день, не говоря уже о шести месяцах... это просто невероятный опыт, и я не могу дождаться, чтобы поделиться им со всеми вами,

– высказалась о своей роли Рейчел.

Украинский трейлер фильма "Белоснежка": смотрите видео

Сюжет новой "Белоснежки"

Новый фильм переосмыслит оригинал. В оригинальной "Белоснежке" рассказывают о юной девушке, которая убегает из замка после того, как злая мачеха приказывает ее убить. Белоснежка убегает в домик семи гномов, а потом ее спасает принц. Но уже в новой ленте Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви, а захочет быть лидером.

В украинский прокат мюзикл "Белоснежка" выйдет 20 марта 2025 года.

